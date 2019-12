Cristina D'Avena domina le classifiche di Amazon: è le la regina delle vendite

E’ Cristina D’avena a riscuotere più successo di tutti su Amazon: le classifiche musicali del colosso americano parlano chiaro e mettono la cantante al primo posto della graduatoria degli album digitali più venduti e al terzo di quella dei singoli.

Tra gli album digitali, 'Tutta d’un fiato (fino al fischio finale)' di D’avena conquista per l’appunto la prima posizione. L’ultimo progetto della famosa interprete di sigle di cartoni animati è stato rilasciato ieri, venerdì 20 dicembre, e farà parte del remake di 'Che campioni Holly e Benji!!!' dal titolo "Capitan Tsubasa".

Seguono "Accetto Miracoli" di Tiziano Ferro, che la scorsa settimana troneggiava in tutte le classifiche, e '" Medici (Musica from the Original TV Series)" di Paolo Buonvino. Chiudono la top 5 'Dance Monkey' di Tones and I e 'Give Me Your Heart Tonight' di Torrevado. Leggermente diversa la classifica dei CD e dei Vinili. In testa rimane Tiziano Ferro con il nuovissimo "Accetto Miracoli", mentre riconquista il secondo posto Ultimo con 'Colpa delle Favolè, che ha ritrovato il successo di un tempo dopo l’uscita del nuovo singolo del giovane cantante italiano. In terza posizione torna 'DOC' di Zucchero. Seguono il nuovo progetto di Mina e Ivano Fossati, che pur di collaborare con la cantante è uscito dall’esilio che si era autoimposto, e Marracash.

© Riproduzione riservata