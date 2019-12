Musica, gli Imagine Dragons si prendono una pausa: "Ci dedichiamo alla famiglia"

Dan Reynolds, frontman degli Imagine Dragons, si prende una pausa dalla band per dedicarsi

alla famiglia e agli amici. Lo ha detto lui stesso in un’intervista alla Cnn specificando che non c'è alcun problema con gli altri membri del gruppo ma spiegando che dopo circa 10 anni di intensa attività musicale tutti avevano bisogno di prendersi un po' di tempo per se stessi.

«Ci siamo presi una pausa - ha detto - per riconnetterci con la famiglia e gli amici. Siamo in giro da quasi 10 anni consecutivi e ognuno di noi aveva bisogno di riscoprire cosa vuol dire essere un padre, un amico o un figlio».

Ed in questi giorni, Reynolds si gode un periodo di relax a Las Vegas con la moglie Aja Volkman, la figlia Arrow di sette anni, i gemelli Gia e Coco, di due anni e il nuovo arrivato Valentine.

