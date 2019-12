Telegatto speciale a Fiorello: è lui il personaggio del decennio 2010-2019

È Fiorello il personaggio del decennio 2010-2019 secondo TV Sorrisi e Canzoni, che ha premiato l'amato conduttore con un Telegatto Speciale.

L’ambita statuetta è stata consegnata dal direttore di Sorrisi, Aldo Vitali, nel corso della puntata dello show VivaRayPlay! andata in onda ieri.

Un riconoscimento che Fiorello ha voluto condividere con tutte le persone che lo hanno accompagnato in questi dieci anni, dai musicisti agli autori ai costumisti. Vincenzo Mollica, presente in sala a doppiare la sua versione «peluche», è stato premiato con uno speciale Telegattino come personaggio rivelazione di VivaRaiPlay!

