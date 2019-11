Addio a Maria Perego, la "mamma" di Topo Gigio

Stava per riportare Topo Gigio in tv ma non ce l'ha fatta. All'età di 95 anni è morta Maria Perego. Nata a Venezia l'8 dicembre del 1923 avrebbe compiuto il prossimo mese 96 anni. A farlo sapere il dolore il suo procuratore Alessandro Rossi (amministratore della Topo Gigio srl): "E' avvenuto tutto all'improvviso - racconta- fino a ieri sera era al lavoro su mille progetti, mi hanno chiamato dalla sua abitazione milanese 'la signora non si è sentita bene', è stato chiamato il 118, ma è volata via prima".

La "mamma" di Topo Gigio stava infatti lavorando al suo ritorno su Rai Yoyo, in una serie animata attesa per il prossimo anno. Prima a Venezia e poi a Roma, Maria Perego si dedicò al teatro fin da giovane inventando diversi personaggi tra cui Picchio Cannocchiale, ma il vero successo è arrivato con la creazione, insieme al marito Federico Caldura, di Gigio ispirato a Topolino, un rapporto importante che ha raccontato in un libro.

L'apice della sua carriera lo raggiunse proprio con il simpatico pupazzo, amato da grandi e bambini. I suoi show, con la voce di Peppino Mazzullo, furono subito trasmessi in prima serata. Nel 1974 lo troviamo come co-conduttore affiancato da Raffaella Carrà e Cochi e Renato. Il topolino duettava con personaggi famosi come Louis Armstrong e Frank Sinatra. "E' stata - aggiunge Alessandro Rossi - una eccezionale ambasciatrice della creatività italiana; una infaticabile lavoratrice e fino alla fine ha lavorato su nuovi progetti. Ci mancherà moltissimo."

Lo scorso 12 ottobre Maria Perego è stata anche protagonista della prima prima puntata de Le Ragazze il programma di Rai3 condotto da Gloria Guida.

