X Factor, fuori Enrico Di Lauro: "Cosa farò? Non so ma avrà a che fare con la musica"

È Enrico Di Lauro l'eliminato del secondo live show di X Factor.

"Non so cosa farò - ha detto Enrico subito dopo la sua eliminazione - ma avrà a che fare con la musica". Il concorrente ha fatto parte della squadra di Malika Ayane e ha fatto parte della categoria Under Uomini. Durante la puntata di ieri sera, andata in onda su Sky, Enrico si è esibito sulle note di "Cieli immensi".

All'ultimo scontro, Enrico ha cantato il suo cavallo di battaglia ossia "Yesterday" dei Beatles.

© Riproduzione riservata