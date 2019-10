Le Vibrazioni in tour: slittano a marzo i concerti di Palermo, Marsala e Catania

Slitta a marzo il ritorno de Le Vibrazioni in Sicilia. Le date nei teatri in tutto il Paese, infatti, sono state rimandate con l’aggiunta di tre nuovi appuntamenti rispettivamente a Lecce, Pescara e Genova.

La band milanese si esibirà dal vivo, in un inedito viaggio live in 15 concerti tra rock e musica classica, nel nuovo tour “Le Vibrazioni in orchestra di e con Beppe Vessicchio” al via stavolta il 17 marzo (invece dell’11 novembre) dal Teatro Golden di Palermo.

A seguire le altre due tappe siciliane: il 18 marzo (al posto del 12 novembre) al Teatro Impero di Marsala (Tp), e il 19 marzo (anziché il 13 novembre) al Teatro Metropolitan di Catania.

«Abbiamo avuto un’ulteriore richiesta di date per il tour teatrale, sono entrate Lecce, Pescara e Genova - spiega Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni - Dal momento che questi nuovi spettacoli non saranno a novembre-dicembre, abbiamo pensato di unificarle tutte e spostare l’intero tour a marzo. Un’occasione in più anche per noi per curare ogni minimo dettaglio dei nostri spettacoli e dar vita ad uno show ancora più speciale e avanzato».

I biglietti acquistati restano comunque validi per le nuove date corrispondenti. Coloro che desiderano in ogni caso richiedere il rimborso del biglietto, possono farlo nel punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto, entro e non oltre il quinto giorno successivo alla data annullata del tour novembre / dicembre. I biglietti per gli spettacoli, organizzati nell’Isola dalla GN events di Gianni Napoli, possono essere acquistati in prevendita sui siti online TicketOne e Tickettando.

Palermo

Di seguito il calendario del tour aggiornato:

17 marzo - Teatro Golden, PALERMO - nuova data a recupero dell’11 novembre

18 marzo - Teatro Impero, MARSALA – nuova data a recupero del 12 novembre

19 marzo - Teatro Metropolitan, CATANIA - nuova data a recupero del 13 novembre

23 marzo - Teatro Alfonso Rendano, COSENZA - nuova data a recupero del 15 novembre

24 marzo - Teatro Apollo, LECCE - nuova data

25 marzo - Teatro Team, BARI - nuova data a recupero del 18 novembre

30 marzo - Teatro Massimo, PESCARA - nuova data

2 aprile - Teatro Augusteo, NAPOLI - nuova data a recupero del 20 novembre

3 aprile - Gran Teatro Geox, PADOVA- nuova data a recupero del 5 dicembre

7 aprile - Teatro Tuscanyhall, FIRENZE - nuova data a recupero del 27 novembre

8 aprile - Teatro Nazionale, MILANO - nuova data a recupero del 10 dicembre

15 aprile - Teatro Politeama Genovese, GENOVA - nuova data

16 aprile - Teatro Europauditorium, BOLOGNA - nuova data a recupero del 2 dicembre

17 aprile - Teatro Colosseo, TORINO - nuova data a recupero del 29 novembre

20 aprile - Auditorium Parco Della Musica - Sala Sinopoli, ROMA - nuova data a recupero del 12 dicembre

© Riproduzione riservata