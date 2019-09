Su Tgs torna Cronache siciliane: l’assessore Armao ospite di oggi

Era partito due anni fa come una scommessa, e l'anno scorso si era consolidato: a partire dal titolo, «Cronache siciliane» che sa di racconto, di quotidianità, di gente. Ma poi è diventato un appuntamento di punta e gli ospiti hanno cominciato a fare a gara per esserci . «E a quel punto ci siamo accorti che era diventato il nostro talk di approfondimento - dice il responsabile delle News di TGS ed RGS, Marina Turco - ogni settimana cerchiamo spunti nuovi su cui far intervenire politici, intellettuali, operatori, artisti e gente comune. È una porta sulla città, non abbiamo un target fisso, vogliamo far parlare la Sicilia e ci siamo riusciti».

Chi vuole dire qualcosa e chi vuole rispondere, «Cronache Siciliane» è aperto a tutti. E oggi alle 14.40 si riparte, Giuseppe Rizzuto conduce una puntata dedicata al delicatissimo mondo delle imprese, con un focus sul credito, facendo il punto sulle finanze della Regione. Ospiti, l'assessore all'Economia Gaetano Armao, il direttore generale dell'Irfis Calogero Guagliano, il direttore di Confartigianato Palermo Giovanni Raspi, pronti a confrontarsi sui nuovi strumenti di credito alle imprese e agli artigiani, sugli aiuti europei, sui progetti. La rubrica di approfondimento di TGS si presenta in veste nuova, padrone di un «salotto» novello, funzionale anche ad accogliere più ospiti nello stesso momento, adatto alla conversazione ma anche alla discussione, al confronto che a «Cronache Siciliane» non è mai mancato. Su temi importanti e su argomenti più leggeri, sempre con un occhio attento, ovviamente, ai fatti, alle opinioni, ai personaggi.

Il format - che finora ha portato negli studi di TGS centinaia di ospiti nei due anni di programmazione - resta lo stesso, ormai consolidato: un tema al giorno scelto tra alcuni macroargomenti, che vanno dall'Economia alla Salute, poi Spettacolo, Cultura, Politica e Cronaca, dal martedì al sabato. Domani, Salvo La Rosa anticiperà in studio il racconto del GDS Show, il grande spettacolo solidale che ha condotto il 7 settembre scorso al Teatro Antico di Taormina, e che verrà riproposto giovedì alle 21,40 su TGS e in replica 22 e il 25 settembre alla stessa ora. Torniamo a «Cronache Siciliane», sempre giovedì sarà di scena la politica: saranno tratteggiati i nuovi scenari all'Ars, dopo la nascita a Roma del Conte bis. Venerdì toccherà all'analisi del rapporto sui migranti in Sicilia, partendo da un lavoro condotto sul campo dal Centro Arrupe. Sabato le immagini e le novità di una rassegna di successo come Le Vie dei Tesori, in corso in dieci città siciliane e, dal 4 ottobre, a Palermo, Catania e nel Ragusano.

© Riproduzione riservata