Il Trono di Spade, in una scena spunta una tazza di Starbucks: "Solo un errore"

Dopo la messa in onda del quarto episodio dell’ottava stagione di 'Game of Thrones' i fan hanno notato un particolare del tutto fuori ambientazione: nella scena in cui Jon, a Grande Inverno, riceve le lodi di alcuni sopravvissuti, appare sul tavolo davanti a Daenerys un bicchiere di Starbucks. Se molti utenti sui social si sono lasciati andare a commenti ironici altri, invece, hanno accusato la serie di product placement occulto.

L’emittente televisiva HBO ha quindi diffuso una nota nella quale commenta ironicamente la questione, chiarendo che si tratta solo di un errore: «La tazza di latte che è apparsa nell’episodio è stata ovviamente un errore. Daenerys aveva ordinato una tisana». Sulla pagina Twitter di Starbuck è apparso invece un commento della catena di caffè statunitense: «In tutta onestà siamo sorpresi che non abbia ordinato un Dragon drink».

Poco prima, in un’intervista alla radio WNYC, uno dei produttori esecutivi dello show Bernie Caulfield si era scusato per poi riderci sopra: «Il continente occidentale è stato il primo posto ad avere, sapete, un vero e proprio Starbucks».

Tantissimi utenti dei social hanno commentato l’errore: «Dubito che in una produzione del genere facciano l’errore di dimenticare una tazza di una nota catena.

Però è una trovata pubblicitaria tristissima», «Due anni per filmare 6 episodi... E poi lasciano la tazza di Starbucks sul tavolo», «Appare una tazza di Starbucks sul tavolo... Il tutto sotto gli occhi dei creatori della serie, David Benioff e D.B. Weiss, che fanno un cameo nella sequenza, truccati come bruti!», «Ma chi se ne frega della tazza di starbucks!! Tutti i film hanno degli errori. Passate oltre», «Posso dire con tutta onestà che la vera star di questa puntata di Game of Thrones è stata LA TAZZA DI STARBUCKS», «Chissà se su quella tazza di Starbucks c'è scritto il nome giusto, sai non è mica facile scrivere Daenerys».

(AGI)

© Riproduzione riservata