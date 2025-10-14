Spaccio di cocaina e crack porta a porta nel Benevenetano, tre arresti

Spaccio di cocaina e crack porta a porta nel Benevenetano. Lo documenta una indagine della polizia di Benevento che ha dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal gip sannita, che ha portato in carcere un uomo di 31 anni, di uno di 27 e di uno di 35 anni di Benevento per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla procura hanno permesso di ricostruire un gravo quadro indiziario a carico dei tre; per gli inquirenti, a partire dal febbraio 2024 e sino a luglio 2024, hanno realizzato in maniera continuativa una fiorente e radicata attività di cessione al dettaglio di droga nel territorio del capoluogo e nei paesi limitrofi.

Il gruppo, attraverso applicazioni di messaggistica istantanea, organizzava la vendita al dettaglio con un sistema di appuntamenti e consegne a domicilio. Gli inquirenti, attraverso servizi di pedinamento, attività tecnica di captazione e dichiarazioni acquisite dagli assuntori, hanno registrato e filmato numerosi episodi di cessione di cocaina e crack da parte dei tre indagati, in alcuni casi con l’arresto in flagranza degli stessi e il sequestro di diversi quantitativi di sostanza stupefacente. Nel corso dell’indagine, inoltre, è emerso come il trentunenne, personaggio già condannato per reati analoghi, fosse il riferimento degli altri per ogni evenienza ed esigenza di assistenza. I tre, malgrado le misure adottate in flagranza e i successivi provvedimenti cautelari loro applicati nel corso del tempo per singoli episodi di spaccio, continuavano a vendere dosi, il trentunenne anche mentre era ai domiciliari e il ventisettenne pure mentre era sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.