Fanno saltare in aria il casolare per evitare lo sgombero, 3 carabinieri morti e 13 feriti nel Veronese

Tra gli occupanti, una donna è rimasta ferita: sarebbe stata lei ad innescare l’esplosione con una bombola del gas . L'abitazione era satura di gas e all'arrivo delle forze dell'ordine nei locali la deflagrazione è stata inevitabile. La donna di circa 60 anni e un fratello sono stati fermati dalle forze dell’ordine , mentre un terzo fratello, Franco, è stato fermato dopo essersi dato alla fuga.

Le forze di polizia erano intervenute per sgomberare l’abitazione, al cui interno c’erano tre fratelli - Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi -, quando c’è stata la deflagrazione. L’intero casolare, di due piani, è crollato travolgendo i militari e gli agenti. Sul posto erano presenti anche i vigili del fuoco che sono intervenuti immediatamente, ma per i carabinieri non c’è stato nulla da fare.

Tre carabinieri sono morti e 13 tra militari e poliziotti e vigili del fuoco sono rimasti feriti in un’esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D’Azzano , in provincia di Verona.

Apparterebbero alle forze speciali i tre carabinieri morti nell’esplosione provocata da tre fratelli per impedire lo sgombero dalla casa colonica in cui vivevano. Lo sgombero del fondo agricolo era programmato da tempo e dopo vari tentativi, andati a vuoto, anche perché i tre fratelli avevano minacciato di farsi saltare in aria, sono stati invitai sul posto militari dei reparti speciali di Padova e Mestre, supportati dagli agenti dell’Uopi, dipendenti dalla Direzione centrale anticrimine, vista la delicatezza dell’intervento. In affiancamento sono stati aggiunti anche i vigili del fuoco e squadre di soccorso dell’ospedale. Si lavora per le ricerche delle persone rimaste intrappolate sotto le macerie del casolare crollato.

Le vittime

A perdere la vita nell'esplosione il luogotenente carica speciale Marco Piffari, il carabiniere scelto Davide Bernardello e il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà. Erano in servizio a Padova e Mestre.

Il precedente di un anno fa nello stesso casolare

Non è la prima volta che, per scongiurare uno sgombero, gli occupanti del casolare saturano gli ambienti di gas. Già nell’ottobre del 2024, esattamente un anno fa, gli occupanti avevano saturato di gas il casolare. In quell’occasione lo sgombero era stato rinviato, gli ambienti erano stati arieggiati e tutto si era risolto senza incidenti. All’origine del gesto sembra ci fossero problemi finanziari e ipotecari fra tre fratelli.

Il cordoglio di Mattarella, Piantedosi e Crosetto

Un «bilancio terribile , con tre carabinieri morti e feriti anche tra la polizia di Stato. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Uno Mattina. «Al momento dell’accesso forzoso fatto a questo appartamento i testimoni raccontano che è stato subito visibile l’odore del gas e c’è stata la deflagrazione» ha riferito il ministro. Anche da Crosetto è arrivato un messaggio di cordoglio: «In questo momento di profonda tristezza, a nome mio personale, come Ministro della Difesa, come padre e come cittadino, e a nome di ogni donna e uomo della Difesa - ha aggiunto - esprimo il più sincero e commosso cordoglio alle famiglie delle vittime, ai loro cari e a tutta l’Arma dei carabinieri. Ho manifestato la mia vicinanza al comandante generale dell’Arma, generale Salvatore Luongo, assicurando la piena e concreta vicinanza della Difesa in questo momento così doloroso».

«La grande famiglia della Difesa - ha proseguito il ministro - si stringe con affetto e rispetto intorno ai familiari dei militari caduti. Esprimo inoltre la mia più sentita vicinanza e il mio pieno sostegno ai carabinieri, agli agenti delle forze dell’ordine e ai vigili del Ffuoco rimasti feriti nell’esplosione. A loro va il nostro pensiero, la nostra gratitudine e l’augurio di una pronta guarigione. Il loro coraggio, la loro dedizione e il loro spirito di servizio rappresentano un esempio straordinario di amore per il Paese e per i valori che lo tengono unito».

«Ho appreso con sconcerto e profondo dolore la notizia della morte dei tre militari dell’Arma dei carabinieritravolti da un’esplosione durante un’operazione di sgombero in provincia di Verona, nella quale sono rimasti feriti anche altri operatori delle forze di polizia e dei vigili del fuoco. In questa drammatica circostanza, esprimo la mia solidale vicinanza all’Arma dei carabinieri e sentimenti di partecipe cordoglio ai familiari, insieme all’augurio di pronta guarigione agli operatori feriti». Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al comandante generale dell’Arma dei carabinieri, generale Salvatore Luongo. Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dalla premier Meloni e dal mondo della politica e delle istituzioni.