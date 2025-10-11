Incendio in una palazzina a Cornaredo, tre morti: evacuate 50 persone

Un incendio in una palazzina di quattro piani ha causato la morte di tre persone, la scorsa notte, a Cornaredo, nel Milanese. Quaranta le persone del condominio, che si trova in via Cairoli, evacuate, di cui otto sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Non ci dovrebbero essere persone gravi. Lievemente ferito anche un vigile del fuoco, poi dimesso.

In totale, secondo quanto riferito da Carabinieri e Vigili del fuoco, sono state evacuate tra le 40 e le 50 persone appartenenti a 17 nuclei familiari. Le persone valutate a livello medico sono state 19 mentre otto quelle trasportate in vari ospedali per accertamenti o per l’inalazione di fumi. Nessuna risulta in gravi condizioni.

Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco, gli anziani deceduti hanno 88 e 82 anni, e il terzo deceduto, presumibilmente il figlio, 55.