L'Albergheria si trasforma in un teatro a cielo aperto, torna il Ballarò Buskers Festival

Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre, torna il Ballarò Buskers, il Festival internazionale di circo contemporaneo e teatro di strada nel cuore della Palermo antica che giunge quest'anno alla nona edizione. Tante le discipline artistiche e performative, dall'acrobatica aerea e gli equilibrismi alla giocoleria, dalla clownerie fino ad arrivare alla musica dal vivo e al teatro, un programma denso di spettacoli e laboratori per bambini, che animeranno piazze, vicoli e cortili del quartiere Albergheria.

Il tema della nona edizione del Ballarò Buskers di quest'anno è "Radici", che affondano, da tempo radicate, rami che fluttuano verso la bellezza e l’accoglienza dell’arte. Il Festival celebra il legame profondo tra comunità, quartiere e città: cosa nutre davvero una comunità? Quanto lontano possono crescere i rami, se le radici sono profonde e vive? Perché in ogni radice c’è un atto di resistenza e in ogni germoglio il principio di una rivoluzione.