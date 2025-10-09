Reggio Calabria, giovane arrestata per aver ucciso i due figli appena partoriti

La vicenda è emersa nel luglio 2024, quando i genitori della ragazza hanno fatto una scoperta agghiacciante nella loro abitazione di famiglia, situata nel quartiere di Pellaro: all’interno di un armadio, avvolti in una coperta, hanno rinvenuto i corpicini senza vita di due neonati. Lo shock dei familiari, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine, ha dato il via a una complessa indagine volta a chiarire la dinamica dei fatti e le responsabilità della giovane madre.

Una drammatica vicenda ha sconvolto la città di Reggio Calabria, dove una giovane donna è stata posta agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico perché gravemente indiziata di aver ucciso per soffocamento i suoi due neonati. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale Procura della Repubblica, che ha coordinato le indagini condotte dalla squadra mobile. La donna è anche indagata per i reati di occultamento e soppressione di cadavere in relazione a un altro presunto parto avvenuto nel 2022.

Le investigazioni, avviate subito dopo il ritrovamento, si sono concentrate sulla ricostruzione delle ore precedenti alla scoperta. Attraverso l’analisi dei filmati di videosorveglianza della zona, gli inquirenti hanno accertato che la ragazza si trovava sola in casa tra le 19:00 e le 20:30 dell’8 luglio 2024, un lasso di tempo compatibile con il parto e la successiva morte dei bambini.

Fondamentali si sono rivelati anche gli accertamenti biologici condotti sul materiale organico prelevato presso il Policlinico di Messina, dove la giovane era stata ricoverata per un intervento di raschiamento subito dopo i fatti. Le analisi hanno confermato che i neonati erano figli biologici della donna e che erano nati vivi. Le perizie medico-legali hanno poi stabilito che il decesso era avvenuto per soffocamento, evidenziando dunque un’azione dolosa e non un evento accidentale.

I familiari, ascoltati dagli inquirenti, hanno dichiarato di essere completamente ignari della gravidanza e di quanto accaduto. Hanno riferito che pochi giorni prima del tragico ritrovamento la figlia era stata ricoverata al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria per una grave emorragia. In quella circostanza, la giovane avrebbe parlato soltanto di un malessere fisico, negando categoricamente di essere incinta.

Un altro elemento chiave dell’indagine riguarda il fidanzato della ragazza, anche lui indagato, seppure per favoreggiamento personale. Dall’analisi dei messaggi scambiati tra i due emergono indizi relativi a un episodio precedente, risalente al 2022, quando la coppia avrebbe vissuto forti contrasti sulla possibilità di tenere o meno un bambino. Secondo l’ipotesi degli inquirenti, anche in quell’occasione la giovane avrebbe partorito in segreto e poi soppresso il neonato, occultandone il corpo.

Nel corso dell’operazione più recente, la squadra mobile – supportata da unità cinofile molecolari e da un georadar – ha effettuato perquisizioni approfondite nelle abitazioni della donna e del compagno, nonché nei terreni e giardini di loro pertinenza e dei familiari, alla ricerca di eventuali resti umani riconducibili al presunto neonato del 2022.

Le indagini, tuttora in corso, mirano a chiarire l’intera sequenza degli eventi e a definire con precisione le responsabilità della giovane madre, la cui vicenda ha profondamente scosso la comunità reggina, lasciando sgomento e incredulità tra i cittadini.