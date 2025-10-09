Cosa prevede la prima fase dell'accordo Israele-Hamas

L’accordo raggiunto nella notte tra Israele e Hamas, si riferisce alla prima fase del piano di Donald Trump e prevede un cessate il fuoco e il rilascio dei 48 prigionieri di Gaza, che, secondo Trump, avverrà lunedì. Di questi, le autorità israeliane stimano che circa 20 siano ancora vivi. Israele e Hamas non hanno ancora raggiunto un accordo sulla lista dei 1.950 prigionieri palestinesi che saranno rilasciati in cambio degli ostaggi. Circa 250 prigionieri sono condannati all’ergastolo, mentre gli altri 1.700 sono detenuti nella Striscia di Gaza.

Prima del rilascio dei prigionieri, l’esercito israeliano dovrà ritirarsi fino alla «linea gialla» stabilita dagli Stati Uniti, che segna la prima fase del ritiro dall’enclave. Questa linea consentirà alle truppe israeliane di rimanere a Gaza entro un perimetro con una profondità di circa 1,5 chilometri nel punto più stretto e 6,5 chilometri nel punto più largo, garantendo la presenza militare israeliana in quasi metà dell’enclave. Questo ritiro iniziale avverrà in modo che le milizie di Hamas possano localizzare tutti gli ostaggi.