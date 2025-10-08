Si lancia dal sesto piano durante lo sfratto esecutivo: muore un uomo di 71 anni a Sesto San Giovanni

Morire di sfratto gettandosi dal balcone di casa sfinito da una condizione non più sopportabile di disagio psicologico e di timori per la propria sopravvivenza. È questa la tragedia emersa questa mattina a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, dove un uomo di 71 anni si è lanciato dal sesto piano durante lo sfratto che stava subendo e al quale non poteva più far fronte in alcun modo.

Una tragedia che ha suscitato commozione ma anche polemiche sulla gestione della marginalità sociale e del patrimonio abitativo nelle metropoli.

Il gesto, improvviso, è avvenuto alle 9.15 mentre all’ingresso del palazzo in cui viveva, in via Puricelli Guerra, si trovavano anche il suo avvocato e il padrone di casa, che dopo molti mesi di morosità e diversi interventi aveva ottenuto l'esecutività dell’atto. Letterio Buonomo, originario di Messina, incensurato, una vita di lavoro come custode e un divorzio ormai alle spalle, si è gettato dal balcone di casa davanti ai passanti sgomenti che a quell'ora andavano a lavoro e alle forze dell’ordine che - come da prassi - erano venute a coadiuvare la riconsegna dell’alloggio.