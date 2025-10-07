I cortei non autorizzati dei pro Pal per il 7 ottobre, scontri a Bologna

Lo avevano annunciato e lo hanno fatto. Nonostante i divieti. Alcune centinaia di manifestanti pro Pal sono scesi in piazza a Torino e Bologna per celebrare la strage del 7 ottobre, rispondendo all’appello dei Giovani Palestinesi. Ci sono state urla, slogan, strattonamenti e qualche spintone. Le aree sono state cinturate da un massiccio dispiegamento delle forze dell’ordine che avevano avuto precise indicazioni di contenere gli eccessi.

E a Bologna si sono verificati scontri in Via Rizzoli, poco fuori piazza Maggiore, tra i manifestanti e le forze dell’ordine che hanno usato anche gli idranti. Ci sono state un paio di cariche, e vari fronti con manifestanti che scappano da una parte all’altra dell’area.

In mattinata l’appello del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a «non macchiare la ricorrenza di una grande tragedia». Ma la «celebrazione» si è svolta a Torino, a piazza Castello e a Bologna, a piazza del Nettuno. I volantini delle mobilitazioni parlavano chiaro: «Viva il sette di ottobre, viva la resistenza palestinese.» In serata le due piazze si sono riempite di persone con bandiere, megafoni e kefiah al collo. C'è stato quindi un cinturamento delle aree da parte delle forze dell’ordine in tenuta antisommossa che ad un certo punto ha impedito ulteriori ingressi, tra le urla degli attivisti.