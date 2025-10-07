Due anni fa l'attacco di Hamas a Israele, allerta in Italia sulle manifestazioni. Anche a Palermo un momento di ricordo

Oggi gli israeliani commemorano il secondo anniversario dell’attacco del 7 ottobre al Nova Festival, nel deserto del Negev, da parte di miliziani palestinesi, dove furono uccise 1.250 persone e ne furono rapite circa 250.
Le famiglie delle vittime si recheranno sul luogo in cui è avvenuto l’attacco e osserveranno un minuto di silenzio, secondo quanto riporta la Afp. Mentre i negoziatori di Israele e Hamas si incontrano in Egitto per discutere di un possibile accordo di pace a Gaza, gli israeliani si riuniranno in diverse località del Paese per ricordare il giorno dell’attacco.
A Palermo un ricordo per Israele e le vittime del 7 ottobre
Nel giorno in cui l’Europa celebra il settantesimo anniversario della Conferenza di Messina, atto fondativo del processo d’integrazione comunitaria, Palermo si prepara ad accogliere un momento di riflessione che unisce memoria e impegno politico. Mercoledì 8 ottobre, alle ore 16, nella Sala Rossa “Pio La Torre” del Palazzo Reale dei Normanni, si terrà l’incontro-dibattito “Vite spezzate, Ue da rifondare”, dedicato al rilancio dell’idea europea e al ricordo delle vittime israeliane del pogrom del 7 ottobre 2023, compiuto dai terroristi di Hamas. La memoria delle vittime israeliane, dunque, si intreccia quindi al sogno di un’Europa più unita e consapevole: un continente capace di difendere la libertà, condannare ogni forma di terrorismo e costruire ponti di pace.
A presiedere i lavori sarà Antonio Matasso, docente universitario, segretario regionale dei Socialdemocratici di SD e presidente della Federazione Italiana Associazioni Partigiane (FIAP) della Sicilia. Insieme a lui, numerosi promotori e sostenitori dell’iniziativa — tra cui Vicky Amendolia, Roberto Baldi, Enzo Bianco, David Bonaventura, Nane Cantatore, Gabriella Chiarello, Umberto Costi, Cinzia Dato, Piercamillo Falasca, Daniele Fichera, Salvo Fleres, Claudio Melchiorre, Cinzia Missiroli, Giuseppe Scanni, Marco Taradash, Aldo Torchiaro, Grazio Trufolo e i rappresentanti della testata L’Europeista — daranno voce a un messaggio condiviso: l’Europa non può dimenticare.
Durante l’incontro sarà rilanciata la proposta di una Costituente europea, un progetto per rafforzare politicamente l’Unione, garantirne la coesione e renderla protagonista della sicurezza nel Mediterraneo e nel mondo. L’appello, che ha già raccolto oltre mille firme in tutta Europa, intende segnare un punto di ripartenza in un momento storico in cui il ricordo delle “vite spezzate” del 7 ottobre diventa monito e responsabilità collettiva.
