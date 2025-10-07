Due anni fa l'attacco di Hamas a Israele, allerta in Italia sulle manifestazioni. Anche a Palermo un momento di ricordo

Oggi gli israeliani commemorano il secondo anniversario dell’attacco del 7 ottobre al Nova Festival, nel deserto del Negev, da parte di miliziani palestinesi, dove furono uccise 1.250 persone e ne furono rapite circa 250.

Le famiglie delle vittime si recheranno sul luogo in cui è avvenuto l’attacco e osserveranno un minuto di silenzio, secondo quanto riporta la Afp. Mentre i negoziatori di Israele e Hamas si incontrano in Egitto per discutere di un possibile accordo di pace a Gaza, gli israeliani si riuniranno in diverse località del Paese per ricordare il giorno dell’attacco.

A Palermo un ricordo per Israele e le vittime del 7 ottobre

Nel giorno in cui l’Europa celebra il settantesimo anniversario della Conferenza di Messina, atto fondativo del processo d’integrazione comunitaria, Palermo si prepara ad accogliere un momento di riflessione che unisce memoria e impegno politico. Mercoledì 8 ottobre, alle ore 16, nella Sala Rossa “Pio La Torre” del Palazzo Reale dei Normanni, si terrà l’incontro-dibattito “Vite spezzate, Ue da rifondare”, dedicato al rilancio dell’idea europea e al ricordo delle vittime israeliane del pogrom del 7 ottobre 2023, compiuto dai terroristi di Hamas. La memoria delle vittime israeliane, dunque, si intreccia quindi al sogno di un’Europa più unita e consapevole: un continente capace di difendere la libertà, condannare ogni forma di terrorismo e costruire ponti di pace.