Allerta gialla per il maltempo in Sicilia, pioggia e danni alle Eolie VIDEO

Allerta gialla per il maltempo oggi in Sicilia. I primi danni alle Eolie dove una nottata di pioggia di vento ha nuovamente messo in ginocchio Lipari, soprattutto la zona di via Tenente Mariano Amendola.

La rotabile a due passi dalla banchina di Sottomonastero nuovamente allagata, con detriti, fango e tombini ancora una volta esplosi che hanno depositato di tutto e di più tra la disperazione degli abitanti, degli operatori dei locali che si ritrovano ogni qual volta piove a dirotto a far i conti con i danni della bistrattata località. Addirittura c'è stato anche chi ha avuto difficoltà stamani ad uscire di casa.

Difficoltà anche per il mare mosso per il vento che soffia da ovest-nord-ovest con intensità tra 22km/h e 28km/h, da nord-ovest al pomeriggio con intensità tra 27km/h e 38km/h, da nord-nord-ovest alla sera con intensità tra 28km/h e 38km/h. I collegamenti marittimi si svolgono con difficoltà con gli aliscafi tra le isole principali (Lipari, Salina Vulcano da e per Milazzo e Reggio Calabria), mentre sono sospese le corse con le isole minori e Palermo. Viaggiano le navi della Siremar con problemi di attracco per le carenze portuali nelle isole minori.