Violenza sessuale, rapina e lesioni: ventenne arrestato a Modena

La polizia a Modena ha dato esecuzione a una ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di un ragazzo di 20 anni, italiano ma di origine marocchina, per violenza sessuale pluriaggravata, rapina aggravata e lesioni aggravate. Il ragazzo, per gli inquirenti, il 19 agosto scorso ha spintonato e aggredito una donna in sella alla sua bicicletta lungo il percorso Vivi Natura, in località San Damaso presso le Casse di espansione del fiume Panaro.

Il ventenne, poi, dopo averla trascinata in punto isolato e non visibile, e averle legato con una corda prima le mani e poi il collo, l’ha violentata e rapinata per fuggire della sua bicicletta, del valore di circa 4.500 euro, e gettando poco più avanti, gli effetti personali e il telefono cellulare della vittima. La donna è riuscita a liberarsi e chiamare il 118 e il 112. Dopo essere stata soccorsa e visitata in ospedale, ha denuncia, fornendo una descrizione accurata del suo aggressore permettendo di disegnare un identikit a personale specializzato. Attraverso l’analisi accurata delle celle telefoniche attivate nella zona ove era avvenuta la violenza sessuale, è stata individuata, tra le altre, l’utenza cellulare dell’indagato, compatibile con la presenza dello stesso nell’ora e nel luogo del delitto.