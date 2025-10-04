Violenza sessuale, rapina e lesioni: ventenne arrestato a Modena

La polizia a Modena ha dato esecuzione a una ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di un ragazzo di 20 anni, italiano ma di origine marocchina, per violenza sessuale pluriaggravata, rapina aggravata e lesioni aggravate. Il ragazzo, per gli inquirenti, il 19 agosto scorso ha spintonato e aggredito una donna in sella alla sua bicicletta lungo il percorso Vivi Natura, in località San Damaso presso le Casse di espansione del fiume Panaro.
Il ventenne, poi, dopo averla trascinata in punto isolato e non visibile, e averle legato con una corda prima le mani e poi il collo, l’ha violentata e rapinata per fuggire della sua bicicletta, del valore di circa 4.500 euro, e gettando poco più avanti, gli effetti personali e il telefono cellulare della vittima. La donna è riuscita a liberarsi e chiamare il 118 e il 112. Dopo essere stata soccorsa e visitata in ospedale, ha denuncia, fornendo una descrizione accurata del suo aggressore permettendo di disegnare un identikit a personale specializzato. Attraverso l’analisi accurata delle celle telefoniche attivate nella zona ove era avvenuta la violenza sessuale, è stata individuata, tra le altre, l’utenza cellulare dell’indagato, compatibile con la presenza dello stesso nell’ora e nel luogo del delitto.
Sulla scorta dell’identikit realizzato e dei tabulati telefonici acquisiti, il 30 settembre scorso è scattata una perquisizione con sequestro nei suoi confronti, trovando la forcella della bicicletta rapinata, e gli indumenti utilizzati in occasione della violenza sessuale, e poi il telaio della bicicletta all’interno di un canale a Castelfranco Emilia grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Modena. La vittima ha riconosciuto gli oggetti. Le impronte digitali dell’indagato sono state comparate con esito positivo dal gabinetto regionale della polizia scientifica di Bologna con i frammenti di quelle presenti sullo schermo del telefono cellulare e su una lente degli occhiali della dobba.
