Imbrattata la statua di Papa Wojtyla a Roma, Meloni: un atto indegno

Imbrattata la statua di Papa Giovanni Paolo II nei pressi della stazione Termini a Roma con la scritta «fascista di m****» e il simbolo della falce e martello. A notarlo, in piazza dei Cinquecento, i carabinieri al termine del presidio a sostegno della causa palestinese allestito lo scorso 26 settembre. I militari hanno attivato le procedure per la rimozione delle scritta.

«A Roma hanno imbrattato la statua dedicata a San Giovanni Paolo II scrivendo «fascista di m****» e disegnando una falce e martello. Dicono di scendere in piazza per la pace, ma poi oltraggiano la memoria di un uomo che della pace è stato un vero difensore e costruttore. Un atto indegno commesso da persone obnubilate dall’ideologia, che dimostrano totale ignoranza per la storia e i suoi protagonisti». Lo afferma la premier Giorgia Meloni in una dichiarazione.