Sciopero generale e manifestazioni pro Gaza: le piazze italiane invase dalla protesta

«Stop al Genocidio, siamo tutti Global Sumud Flotilla": è un grido unico di centinaia di migliaia di persone quello che oggi si è alzato da oltre cento piazze italiane. Una mobilitazione che, dice la Cgil, ha chiamato a raccolta oltre due milioni di persone da Milano a Palermo nel giorno dello sciopero generale indetto in solidarietà agli attivisti della missione umanitaria fermati da Israele e per esprimere sostegno alla popolazione di Gaza.
«Un successo», l’hanno definita dal sindacato, parlando di una giornata in cui ha prevalso «un clima pacifico e democratico». Qualche tensione c'è stata, soprattutto a Milano, Torino e Bologna, e i disagi sono stati importanti, con porti autostrade, e Av bloccati. Ma la stragrande maggioranza di chi è sceso in strada ha manifestato senza violenza.
A Roma una «marea umana» ha invaso le strade, prima nel centro della città e poi in periferia, riversandosi sulla tangenziale e su un tratto dell’Autostrada per L’Aquila, provocando forti disagi al traffico. Trecentomila i partecipanti alla mobilitazione, secondo gli organizzatori. Un corteo pacifico dove il momento di tensione più alto è stato il lancio di qualche uova da parte di un gruppo di studenti contro le camionette della polizia e contro il ministero dei Trasporti.
Se a Roma non è successo nulla, in altre città i cortei sono stati più duri. A Bologna si sono verificati disordini in autostrada e sulla tangenziale, con lancio di bottiglie e bastoni contro le forze dell’ordine che hanno risposto con lacrimogeni e cariche per respingerli. Tra i manifestanti e le forze dell’ordine non c'è stato però contatto. Già ieri al corteo nel capoluogo emiliano c'erano stati scontri: e nei disordini una ragazza è stata colpita al volto da un lacrimogeno: rischia di perdere un occhio.
Qualche attimo di tensione anche a Milano, dopo che i manifestanti sono arrivati sulla tangenziale. Mentre a Torino, durante una mobilitazione pacifica di 50mila persone, a provocare i disordini è stato un centinaio di manifestanti, tra cui antagonisti. Il gruppo ha prima tentato prima di entrare alle Officine grandi riparazioni, già assaltate ieri e dove oggi c'erano gli incontri di Tech Week, con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il fondatore di Amazon, Jeff Bezos e John Elkann. Poi, arrivati alla sede di Leonardo, i manifestanti hanno sfondato alcuni pannelli e sono entrati nel parcheggio, dove hanno danneggiato con scritte le auto dei dipendenti e lanciato pietre contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con lacrimogeni.
Centinaia di migliaia di persone in tutta Italia sono quindi scese in piazza. Ma secondo il Viminale si tratta di numeri più contenuti: il ministero parla di di 29 manifestazioni con 396.400 partecipanti. E sottolinea che tra gioverdì e oggi ci sono conta 55 feriti tra le forze di polizia, «a causa delle aggressioni subite».
