Sciopero generale e manifestazioni pro Gaza: le piazze italiane invase dalla protesta

«Stop al Genocidio, siamo tutti Global Sumud Flotilla": è un grido unico di centinaia di migliaia di persone quello che oggi si è alzato da oltre cento piazze italiane. Una mobilitazione che, dice la Cgil, ha chiamato a raccolta oltre due milioni di persone da Milano a Palermo nel giorno dello sciopero generale indetto in solidarietà agli attivisti della missione umanitaria fermati da Israele e per esprimere sostegno alla popolazione di Gaza.

«Un successo», l’hanno definita dal sindacato, parlando di una giornata in cui ha prevalso «un clima pacifico e democratico». Qualche tensione c'è stata, soprattutto a Milano, Torino e Bologna, e i disagi sono stati importanti, con porti autostrade, e Av bloccati. Ma la stragrande maggioranza di chi è sceso in strada ha manifestato senza violenza.

A Roma una «marea umana» ha invaso le strade, prima nel centro della città e poi in periferia, riversandosi sulla tangenziale e su un tratto dell’Autostrada per L’Aquila, provocando forti disagi al traffico. Trecentomila i partecipanti alla mobilitazione, secondo gli organizzatori. Un corteo pacifico dove il momento di tensione più alto è stato il lancio di qualche uova da parte di un gruppo di studenti contro le camionette della polizia e contro il ministero dei Trasporti.