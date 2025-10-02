Roma, Napoli, Milano: la protesta per la Palestina paralizza treni e porti

L’intercettazione della Global Sumud Flotilla da parte della marina israeliana ha acceso la protesta in decine di città italiane. Da Roma a Milano, da Napoli a Genova, si sono svolti cortei, sit-in e presidi che hanno paralizzato snodi ferroviari e portuali.

A Roma, circa diecimila persone hanno sfilato da piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, per raggiungere Largo Chigi. Fermati una prima volta a piazza Barberini, i manifestanti hanno raggiunto piazza San Silvestro tra cori e fumogeni. Una parte del corteo è tornata di nuovo verso la piazza lanciando oggetti contro la polizia. Per motivi di sicurezza gli ingressi della stazione Termini sono stati temporaneamente chiusi, consentendo l’accesso solo ai passeggeri muniti di biglietto.

Blocchi ferroviari si sono registrati anche a Napoli, Pisa e Torino, mentre a Milano i manifestanti hanno occupato la stazione Cadorna. Presidi e sit-in hanno interessato diverse altre città, tra cui Bari, Palermo, Firenze, Livorno, Novara e Siena.