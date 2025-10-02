Flottilla, 23 navi ancora in rotta verso Gaza. Tajani: «Italiani trattenuti ad Ashdod per 2-3 giorni»

Non tutte le barche della Global Sumud Flotilla sono state bloccate. Secondo il tracker online della missione, 23 imbarcazioni risultano ancora in navigazione verso la Striscia di Gaza, mentre 2 avrebbero virato verso nord, in direzione Cipro. Almeno 19 sono già state intercettate dalla marina israeliana: tra queste anche la «Morgana», a bordo della quale viaggiavano il senatore M5s Marco Croatti e l’europarlamentare di Avs Benedetta Scuderi.

Secondo gli attivisti, la prima nave ad essere abbordata è stata l’«Alma», guidata dalla giovane attivista Greta Thunberg. La comunicazione in streaming si è interrotta poco dopo le immagini che mostravano i passeggeri con i giubbotti di salvataggio, in attesa dei militari israeliani. In serata è arrivata la conferma del ministero degli Esteri di Israele: «Greta e i suoi amici sono sani e salvi», è stato scritto su X, con la diffusione di un filmato che mostra un soldato offrire dell’acqua alla giovane svedese.

Gli organizzatori della Flottilla denunciano invece «incessanti aggressioni della marina israeliana», con idranti e manovre di speronamento, in particolare contro la nave «Florida». Secondo il portavoce Saif Abukeshek, sarebbero 201 le persone fermate, provenienti da 37 Paesi: 30 dalla Spagna, 22 dall’Italia, 21 dalla Turchia e 12 dalla Malesia.