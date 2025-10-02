Flottilla, 23 navi ancora in rotta verso Gaza. Tajani: «Italiani trattenuti ad Ashdod per 2-3 giorni»

Non tutte le barche della Global Sumud Flotilla sono state bloccate. Secondo il tracker online della missione, 23 imbarcazioni risultano ancora in navigazione verso la Striscia di Gaza, mentre 2 avrebbero virato verso nord, in direzione Cipro. Almeno 19 sono già state intercettate dalla marina israeliana: tra queste anche la «Morgana», a bordo della quale viaggiavano il senatore M5s Marco Croatti e l’europarlamentare di Avs Benedetta Scuderi.
Secondo gli attivisti, la prima nave ad essere abbordata è stata l’«Alma», guidata dalla giovane attivista Greta Thunberg. La comunicazione in streaming si è interrotta poco dopo le immagini che mostravano i passeggeri con i giubbotti di salvataggio, in attesa dei militari israeliani. In serata è arrivata la conferma del ministero degli Esteri di Israele: «Greta e i suoi amici sono sani e salvi», è stato scritto su X, con la diffusione di un filmato che mostra un soldato offrire dell’acqua alla giovane svedese.
Gli organizzatori della Flottilla denunciano invece «incessanti aggressioni della marina israeliana», con idranti e manovre di speronamento, in particolare contro la nave «Florida». Secondo il portavoce Saif Abukeshek, sarebbero 201 le persone fermate, provenienti da 37 Paesi: 30 dalla Spagna, 22 dall’Italia, 21 dalla Turchia e 12 dalla Malesia.
«I passeggeri di Hamas-Sumud sui loro yacht stanno viaggiando sani e salvi verso Israele, dove inizieranno le procedure di espulsione verso l’Europa. I passeggeri sono sani e salvi e in buona salute», ha scritto su X il ministero degli Esteri israeliano.
La vicenda ha già suscitato reazioni internazionali. La Turchia ha definito l’intervento un «atto terroristico», mentre Pakistan e Malesia hanno espresso solidarietà agli attivisti. Il presidente della Colombia Gustavo Petro ha annunciato l’espulsione della delegazione diplomatica israeliana, mentre dall’Europa non sono arrivati commenti immediati da Ursula von der Leyen e Antonio Costa. Più prudente l’Irlanda, con il ministro degli Esteri Simon Harris che ha parlato di «situazione molto preoccupante».
Dal governo italiano, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiarito che i connazionali fermati dovranno attendere «2-3 giorni in un centro, probabilmente nel porto di Ashdod», a causa dello Yom Kippur: «Nessuna pratica sarà disbrigata fino a domani sera. Per i parlamentari a bordo non sappiamo ancora nulla, avremo informazioni in tarda mattinata», ha detto.
Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha auspicato «che tutto avvenga con calma e razionalità, senza alcun problema», parlando di un «blocco» più che di un «attacco».
