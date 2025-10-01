Velivolo dell'aeronautica militare precipita al Circeo, due dispersi

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
di

L'area in cui si concentrano le ricerche
Un velivolo dell'Aeronautica militare è precipitato all'interno del Parco Nazionale nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina.

Sono due le persone disperse nell’incidente avvenuto questa mattina nella zona del Parco del Circeo, dove è precipitato un velivolo del 70° Stormo di Latina dell’Aeronautica militare. A bordo c’erano due militari impegnati in una missione addestrativa. Non ancora note le cause dell’incidente. Sul posto soccorsi e personale militare.

