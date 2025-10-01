Matrimonio combinato imposto alla figlia: coppia bangladese arrestata a Rimini

Secondo le indagini, avviate lo scorso febbraio, tra novembre 2024 e aprile 2025 i genitori avrebbero indotto con l’inganno la giovane a recarsi in Bangladesh, sottraendole i documenti e obbligandola a sposare un connazionale molto più anziano. La ragazza sarebbe stata sottoposta a minacce, maltrattamenti e alla somministrazione di farmaci per favorire una gravidanza. Rientrata in Italia ad aprile, la vittima è stata subito presa in carico dai militari dell’Arma e collocata in una struttura protetta, dove ha raccontato la sua vicenda. I genitori sono stati rintracciati presso la loro abitazione e posti agli arresti domiciliari.

I Carabinieri del Nucleo investigativo di Rimini hanno arrestato una coppia di coniugi di origine bangladese accusati di aver costretto la figlia maggiorenne a un matrimonio combinato nel loro Paese. L’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari è stata emessa dal gip del Tribunale di Rimini su richiesta della Procura, con istanza di procedimento del ministro della Giustizia, nella considerazione della gravità dei fatti poichè accaduti anche fuori dal territorio nazionale.

Secondo le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Rimini, la giovane costretta al matrimonio combinato in patria dai genitori, era arrivata in Italia all’età di 7 anni. A dicembre scorso era stata costretta con l’inganno al viaggio in Bangladesh. I due genitori con la scusa della visita alla nonna malata le avevano, invece, combinato l’appuntamento con l’uomo di 10 anni più grande di lei, che sarebbe dovuto diventare suo marito.

La ragazza, che tra l’altro era innamorata di un connazionale residente a Forlì, si era più volte rifiutata ma una volta giunta a Dacca, i parenti le avevano sottratto i documenti e la carta di credito.

Costantemente controllata, subendo minacce e maltrattamenti, fino al momento in cui era stata costretta al matrimonio combinato, la sua vita era stata completamente stravolta tanto che la giovane era stata costretta ad assumere farmaci per favorire la gravidanza e calmanti, al fine di fiaccare la sua volontà.

La giovane, costretta a subire abusi, era riuscita però di nascosto a prendere la pillola anticoncezionale. Grazie a un’amica era riuscita a mettersi in contatto con il consultorio del dipartimento salute donna e con una volontaria di un centro anti-violenza e, attraverso questa, con carabinieri e Procura in Italia.

Per la ragazza la svolta positiva è arrivata quando, vista la difficoltà di rimanere incinta, i genitori avevano acconsentito di tornare per un po' in Italia. Nell’aprile scorso, atterrata all’aeroporto di Bologna, con i genitori, la ragazza è stata immediatamente presa in carico dai carabinieri e portata in una località segreta. I genitori invece sono stati rintracciati nell’abitazione di residenza e sottoposti agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria