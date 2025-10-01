Cortei in tutta Italia per la Flotilla: a Roma in marcia verso la stazione Termini, a Genova minacciata chiusura del porto

Immediata la reazione dei portuali genovesi all’intercettazione da parte della Marina israeliana alla Flottilla a un centinaio di miglia dalla coste di Gaza. Il Calp Usb ha lanciato una mobilitazione immediata ai varchi portuali. Nel frattempo i varchi Etiopia e Albertazzi sono stati chiusi.

Piazza Maggiore, a Bologna, si è riempita di persone per rispondere all’appello delle varie sigle che animano la protesta per Gaza, dopo il blocco della Global Sumud Flotilla. In piazza bandiere della Palestina e slogan di solidarietà alla missione umanitaria. Sulla piazza sono state montate anche delle tende con l'intenzione di prolungare l’occupazione. Dalla zona universitaria è da alcuni spazi sociali sono stati improvvisati dei cortei che convergeranno in piazza Maggiore.

«Tutte e tutti fermiamo questo Paese!» e poi il coro: «blocchiamo tutto, blocchiamo tutto». Questi i cori al presidio per Gaza e la Flotilla a piazza dei Cinquecento a Roma, di fronte alla stazione Termini i cui ingressi, sono stati chiusi per consentire l’accesso solo a chi è munito di biglietto.

Bloccati i binari della Stazione di Pisa dai manifestanti pro Pal a sostegno della Flotilla. A Pisa la mobilitazione è iniziata questa sera alle 21 con un appuntamento già pianificato dal pomeriggio, nel caso in cui gli attivisti della Flotilla fossero stati «bloccati». Oltre un centinaio di persone si è radunata nella piazza XX settembre, davanti al Palazzo del Comune. Da qui, in un corteo che si è accresciuto nel percorso, attraverso il corso Italia i manifestanti si sono diretti alla stazione dove hanno bloccato quattro binari.

Palazzo Nuovo sede delle facoltà umanistiche a Torino, è stato occupato dai collettivi universitari, dopo che nella giornata era già stato annunciato un presidio permanente pro Gaza e una protesta in 250 sulla scalinata della palazzina. I manifestanti contro il blocco della Flotilla del coordinamento Torino per Gaza davanti al Comune, diventati un migliaio, hanno iniziato intanto a muoversi in corteo, con in apertura lo striscione di Usb: «Blocchiamo tutto».

Dopo l’abbordaggio alla Global Sumid flotilla a Livorno l’Usb, su Fb, ha chiamato a raccolta per andare alla stazione marittima. Qualche centinaia di persone si sono ritrovate al porto e i manifestanti hanno poi bloccato un traghetto diretto a Olbia che sarebbe dovuto partire alle 22.