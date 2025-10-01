Aereo precipita nel parco del Circeo a Sabaudia: morti due militari

È stato localizzato il velivolo T-260B del 70° Stormo di Latina precipitato questa mattina all’interno del Parco Nazionale del Circeo nel comune di Sabaudia. L’aereo è stato trovato dai soccorritori: era in fiamme e, al suo interno, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due militari.

Il velivolo è precipitato durante una missione addestrativa, nell’area compresa tra la Migliara 49 e Cerasella, vicino una delle entrate del Parco, in una zona di foresta dove in quel momento non si trovava nessuno.

Le vittime

Sono il comandante del 70° Stormo di Latina, il colonnello Simone Mettini, e un giovane allievo pilota di origine ciociara le due vittime dell’incidente aereo. Profondo cordoglio è stato espresso dalle autorità militari, dal ministro Crosetto, dalla premier Giorgia Meloni.