Uccide la moglie a colpi di pietra e fugge, i figli non si trovano

Il cadavere è stato trovato da un vicino intorno alle 9,30 di questa mattina nella casa della coppia. L’uomo ha chiamato la centrale operativa prima di far perdere le sue tracce. La donna aveva lesioni alla testa che ne hanno causato la morte, causate da un oggetto contundente che potrebbe essere una pietra, ma «sono ancora in corso i rilievi, un sopralluogo all’interno dell’abitazione», precisa ai cronisti Enrico Calandro, comandante provinciale dei carabinieri di Benevento. Il marito è irreperibile e sono in corso ricerche non solo nella provincia sannita ma estese a tutta la Campania con il supporto di un elicottero.

Ha ucciso la moglie a colpi di pietra, poi è fuggito. Il fatto è accaduto a Paupisi, in contrada Frasso, nel Beneventano. Le prime informazioni frammentarie sull’accaduto ricostruiscono un litigio nella coppia, che, secondo voci che circolano in paese, aveva problemi.

I figli della coppia di 10 e 15 anni pure sono irreperibili, non sono andati a scuola e «non sappiamo se sono con il padre». Al momento «non risultano pregressi episodi di liti o violenze nella conppia - conclude Calandro - stiamo facendo tutti gli sforzi possibili, ma ancora non è chiaro se ci sia stata una colluttazione o se la donna sia stata uccisa nel sonno. Non abbiamo certezze. Sicuramente la vicenda si è consumata all’interno della casa».