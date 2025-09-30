Armi e droga nel Salento, maxi operazione dei carabinieri

Una vasta operazione contro la criminalità organizzata salentina condotta dai carabinieri del comando provinciale di Lecce è in corso in queste ore nei comuni di Racale, Alliste, Taviano, Melissano e Gallipoli. I militari stanno eseguendo provvedimenti restrittivi emessi dal Gip del Tribunale di Lecce, su richiesta della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, lesioni personali aggravate, tentata estorsione, ricettazione, detenzione abusiva di armi, con l’aggravante del metodo mafioso.

L’operazione coinvolge più di 110 militari del comando provinciale di Lecce, con il supporto di unità specializzate, tra cui militari della compagnia di intervento operativo e delle squadre antiterrorismo dell’11° Reggimento carabinieri Puglia, del Nucleo cinofili carabinieri di Modugno, dello Squadrone fliportato cacciatori Puglia.