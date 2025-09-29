La donna morta per le ustioni a Napoli: non fu suicidio, arrestato il figlio geloso

Lui aveva detto di aver tentato di soccorrere la madre. I primi riscontri dei vigili del fuoco su quanto era accaduto in quell’appartamento di Afragola sembravano indicare un tentato suicidio. La donna venne ricoverata il 31 luglio scorso per ustioni di terzo grado su tutto il corpo in ospedale, dove è morta poi il 15 agosto successivo. Indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura di Napoli Nord, hanno invece portato a riscontrare una dinamica completamente differente, escludendo l’ipotesi di un gesto volontario. Il figlio della donna deceduta, 37 anni, è stato arrestato perchè indagato per omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo che era legato alla madre da un rapporto morboso e tossico e aveva saputo che la donna aveva una relazione sentimentale; per questo le ha gettato addosso dell’alcol e le ha dato fuoco con un accendino. Sottoposto a perizia psichiatrica, l’uomo è risultato affetto da schizofrenia paranoidea, anche se compensata da cure farmacologiche mai interrotte.