Accoltella l'ex moglie, il figlio e la nipote: ricercato in Germania un 66enne di Licata

Un 66enne di Licata è ricercato dalla polizia tedesca dopo aver accoltellato la ex moglie, il figlio e la nipote. Il triplice tentato omicidio è avvenuto ieri mattina nel quartiere di Bruche a Betzdorf, paesino di circa diecimila abitanti nella Renania.

L’aggressione, per motivi ancora da chiarire, si è consumata in un appartamento di Johannes-Krell-Strae, vicino alla scuola elementare Christophorus. L’uomo, armato di coltello, avrebbe colpito prima la donna da cui è separato, una 61enne, e poi il figlio di 41 anni

. Entrambi sono in gravi condizioni. Ferita, ma lievemente, anche la nipote di 14 anni. L’uomo si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. La polizia tedesca lo cerca da ieri e ha diffuso anche una sua foto. Potrebbe essere armato e pericoloso.