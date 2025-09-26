Sumud Flotilla, la portavoce italiana richiamata a Roma per dialogare con le istituzioni

La delegazione italiana del Global Movement to Gaza ha ritenuto opportuno richiedere la presenza in Italia della portavoce Maria Elena Delia, al fine di condurre un dialogo diretto con le istituzioni per garantire l’incolumità dei membri italiani dell’equipaggio e il raggiungimento degli obiettivi della missione nel rispetto del diritto internazionale». È quanto fa sapere la Sumud Flotilla in risposta alle istanze sollevate dal governo e dal Presidente della Repubblica.

«Chiediamo al governo italiano senz'altro di proteggere la Flotilla ma gli occhi sono puntati su Gaza. Ora siamo a Creta ma la missione continua e la prossima tappa sarà Gaza. Chiediamo al governo un embargo totale nei confronti di Israele, sanzioni non solo sul commercio, vogliamo il blocco totale di invio di armi a Israele. Perché non si può dire da una parte che si mandano gli aiuti e dall’altra parte si continua a mandare armi è una contraddizione. Gli aiuti che arrivano a Gaza non vengono distribuiti». Lo ha detto Simona Moscarelli del Global Sumud Flotilla incontrando i delegati della Cgil a Roma.