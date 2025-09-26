Delitto di Garlasco, perquisizioni nelle abitazioni di chi indagò sulla morte di Chiara Poggi

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Un'immagine di Chiara Poggi - Fonte Ansa

Svolta su Garlasco, in corso dalle prime luci dell’alba perquisizioni di carabinieri e guardia di finanza nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini sul delitto di Chiara Poggi, uccisa nel 2007.

Sarebbe di corruzione in atti giudiziari l’ipotesi di reato a carico di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia che nel 2017 archiviò l’indagine su Andrea Sempio. Perquisizioni anche nelle abitazioni dei genitori di Sempio e di persone del suo circuito familiare.

