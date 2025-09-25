Gaza, la Farnesina agli attivisti italiani: «Chi prosegue con la Flottilla lo fa a proprio rischio»

Scontro sempre più teso tra la Global Sumud Flotilla e Israele. Le cinquanta imbarcazioni con a bordo attivisti e quattro parlamentari italiani hanno respinto la mediazione proposta dall’Italia, che prevedeva lo sbarco degli aiuti umanitari a Cipro per poi trasferirli a Gaza attraverso un corridoio controllato. La flottiglia insiste nel voler arrivare direttamente nella Striscia, dichiarando di voler «rompere l’assedio» imposto da Tel Aviv.

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sàar ha ribadito che «Israele non consentirà la violazione di un legittimo blocco navale» e ha ricordato l’offerta di far sbarcare gli aiuti nei porti di Ashkelon o Ashdod, respinta dagli organizzatori. Da Gerusalemme l’accusa agli attivisti: «Questa è una provocazione al servizio di Hamas, non uno sforzo umanitario».

Il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenendo in Aula, ha espresso «forte preoccupazione»: la flottiglia si trova a circa 450 miglia dalle acque considerate critiche, dove «nessuno sarà più in grado di garantire sicurezza». Le fregate della Marina Militare italiana sono impegnate a monitorare la situazione, ma non scorteranno le navi né entreranno in acque sotto controllo israeliano.