Baltico, caccia ungheresi Nato intercettano jet russi. Mosca avverte: «Abbattimento significherebbe guerra»

Due caccia Gripen ungheresi, impegnati nella missione Nato Baltic Air Policing, sono decollati dalla base di Siauliai, in Lituania, per intercettare un Su-30, un Su-35 e tre MiG-31 russi che volavano in prossimità dello spazio aereo dei Paesi Baltici. Lo ha reso noto il Comando Aereo Alleato, sottolineando che l’operazione dimostra l’impegno dell’Alleanza a proteggere e salvaguardare il fianco orientale.
L’episodio si inserisce in un quadro di crescente tensione tra Mosca e la Nato, con diverse violazioni dello spazio aereo registrate nelle ultime settimane. A riguardo è intervenuto anche l’ambasciatore russo in Francia, Alexey Meshkov, che in un’intervista a Rtl, rilanciata da Kyiv Independent, ha avvertito: «L’eventuale abbattimento di un aereo russo da parte della Nato nel suo spazio aereo scatenerebbe una guerra».
Parole che arrivano dopo le dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump, secondo cui i Paesi dell’Alleanza dovrebbero abbattere i velivoli russi che violano i loro cieli. Una posizione accolta con favore da diversi membri orientali della Nato, ma che Mosca considera una minaccia diretta.
Meshkov ha anche accusato l’Alleanza di violare a sua volta lo spazio aereo russo, «deliberatamente o meno», pur senza citare esempi concreti. Intanto, negli ultimi giorni, si sono registrati altri episodi: il 10 settembre le difese aeree polacche hanno abbattuto tre droni russi, mentre un altro velivolo senza pilota ha sorvolato la Romania. Lo scorso 19 settembre l’Estonia ha denunciato la violazione del proprio spazio aereo da parte di tre MiG-31 russi per circa 12 minuti.
