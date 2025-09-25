Baltico, caccia ungheresi Nato intercettano jet russi. Mosca avverte: «Abbattimento significherebbe guerra»

Due caccia Gripen ungheresi, impegnati nella missione Nato Baltic Air Policing, sono decollati dalla base di Siauliai, in Lituania, per intercettare un Su-30, un Su-35 e tre MiG-31 russi che volavano in prossimità dello spazio aereo dei Paesi Baltici. Lo ha reso noto il Comando Aereo Alleato, sottolineando che l’operazione dimostra l’impegno dell’Alleanza a proteggere e salvaguardare il fianco orientale.

L’episodio si inserisce in un quadro di crescente tensione tra Mosca e la Nato, con diverse violazioni dello spazio aereo registrate nelle ultime settimane. A riguardo è intervenuto anche l’ambasciatore russo in Francia, Alexey Meshkov, che in un’intervista a Rtl, rilanciata da Kyiv Independent, ha avvertito: «L’eventuale abbattimento di un aereo russo da parte della Nato nel suo spazio aereo scatenerebbe una guerra».

Parole che arrivano dopo le dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump, secondo cui i Paesi dell’Alleanza dovrebbero abbattere i velivoli russi che violano i loro cieli. Una posizione accolta con favore da diversi membri orientali della Nato, ma che Mosca considera una minaccia diretta.