Traffico internazionale di droga: operazione dei carabinieri in Sicilia e in quattro regioni

I carabinieri di Firenze, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia, stanno dando esecuzione a 12 misure cautelari personali e a 20 perquisizioni in diverse province italiane. L’operazione, denominata «Fingerprints», colpisce una rete internazionale di trafficanti di droga attiva tra Toscana, Campania, Lombardia, Abruzzo e Sicilia.

L’inchiesta, che ipotizza il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico transnazionale di stupefacenti, ha impegnato oltre 100 militari dell’Arma.