Ritrovato il corpo della donna scomparsa in Sardegna, dopo la confessione dell'imprenditore indagato

È stato ritrovato il corpo di Cinzia Pinna, la trentatreenne sarda di Castelsardo di cui non si avevano più notizie dalla sera dell’11 settembre, uccisa dall’imprenditore vinicolo di Arzachena, Emanuele Ragnedda, 41 anni, reo confesso. Il cadavere era stato occultato all’interno della tenuta di proprietà di Ragnedda, nelle campagne tra Arzachena e Palau.

In casa dell’uomo, sempre nella tenuta Conca Entosa dove produce il suo vino, i carabinieri hanno rivenuto tracce di sangue, in un divano e in altre parti della casa. L’uomo avrebbe usato un’arma da fuoco. È accusato di omicidio volontario.

L'imprenditore, che si trova da stamattina in stato di fermo, aveva confessato di aver ucciso Cinzia Pinna, dopo essere stato bloccato dai carabinieri, in collaborazione con la cuardia costiera, mentre tentava di fuggire su un’imbarcazione. Con lui è indagato per occultamento di cadavere un giovane milanese di 26 anni.