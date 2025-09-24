«Parole di cui mi dispiaccio», arrivano le scuse di Natoli alla famiglia Borsellino

Alle intercettazioni divulgate, aveva fatto seguito una lettera di Manfredi Borsellino. «A distanza di anni emerge che un ex collega del vostro nonno, seppure nel corso di una conversazione privata, avrebbe definito vostro padre e le sue sorelle “tutti senza neuroni”», ha scritto il figlio del giudice ucciso dalla mafia, esortando i suoi figli «a continuare a camminare sempre a testa alta».

«Non prendo qui posizione sulla barbara divulgazione di frasi pronunciate nel contesto più privato che esista: siccome, però, quelle parole sono ormai pubbliche e hanno provocato comprensibile immenso dolore in chi di dolore ne ha già provato troppo, voglio chiedere pubblicamente scusa ai familiari di Paolo Borsellino, che non meritavano certo quest’ulteriore supplizio», continua Natoli.

«Nel corso della trasmissione “Lo stato delle cose” del 22 settembre scorso, il conduttore Massimo Giletti ha ritenuto doveroso dare conto di una intercettazione, avvenuta dentro casa mia, nella quale, parlando con mia moglie e sua figlia, ho pronunciato parole di cui mi dispiaccio profondamente nei confronti dei figli e della vedova del compianto Paolo Borsellino», così in una lettera l'ex pm Gioacchino Natoli, interviene sulle intercettazioni riportate, in cui parla della famiglia di Paolo Borsellino.

Ma Natoli chiarisce che le parole incriminate «sono state pronunciate a distanza di qualche giorno da quando ho saputo di essere indagato per l’infamante ipotesi di favoreggiamento aggravato alla mafia: notizia letteralmente sconvolgente che mi ha prodotto tale e tanta disperazione e rabbia da farmi perdere, nell’immediatezza e nei tumultuosi mesi successivi, lucidità e senno».

«In questo alterato stato emotivo, sconvolto da disperazione e rabbia, mi sono scappate - tra le mura di casa mia - parole che, in un momento di lucidità, non avrei mai detto, semplicemente perché non le penso né le ho mai pensate - conclude Natoli nella sua lerttera - E mi scuso soprattutto per aver tirato in ballo, d’impeto, anche la Signora Agnese, che con garbo, decoro e sobrietà ha sempre custodito la memoria del marito, tramandandone i valori».