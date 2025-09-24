Global Flotilla per Gaza, attacco con droni e bombe sonore al largo di Creta

Nuovo attacco nella notte contro la Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta a Gaza. Le imbarcazioni, che navigavano in acque internazionali a sud di Creta, sono state colpite da droni, bombe sonore, spray urticanti e altro materiale non identificato. Gli attacchi, almeno una decina, non hanno causato feriti ma hanno danneggiato alcune navi: la Zefiro, con la rottura dello strallo di prua, e la Morgana, la cui randa è andata fuori uso. Colpita anche la Taigete, senza conseguenze strutturali.

A bordo della Morgana si trovano anche cittadini italiani, tra cui la portavoce per l’Italia della Flotilla, Maria Elena Delia, che per tutta la notte ha diffuso aggiornamenti sui social: «Gli attacchi alle imbarcazioni mettono a rischio la vita di chi è a bordo. Quanto sta accadendo è di una gravità senza precedenti perché avviene in acque internazionali, nella più totale illegalità».

La Farnesina è stata allertata e, da New York, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto a Israele di garantire la sicurezza dei passeggeri e di agire nel rispetto del diritto internazionale.