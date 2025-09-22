Violenza sessuale: 8 anni per Ciro Grillo condannato assieme agli amici coimputati

Si è concluso con quattro condanne il processo di primo grado per la presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta a Porto Cervo nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019. Dopo tre ore di camera di consiglio, il collegio del Tribunale di Tempio Pausania, presieduto dal giudice Marco Contu, ha inflitto 8 anni di reclusione a Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe, e ai coimputati Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Condannato invece a 6 anni e 6 mesi Francesco Corsiglia.

Le lacrime della vittima

«Come ha reagito la mia assistita quando le ho comunicato la sentenza? È scoppiata in lacrime, lacrime di gioia, piangeva e mi ringraziava». Lo ha detto l’avvocata Giulia Bongiorno, che difendeva la studentessa italo norvegese, al termine dell’ultima udienza a Tempio Pausania. «Nonostante le prove fossero poderose, non ci si abitua mai ad attendere una sentenza e quindi c'era tanta emozione. In questo percorso è stata crocifissa, massacrata, questa sentenza oggi non trova la fine della sua sofferenza ma trova il significato della sua sofferenza perché ha denunziato, ha creduto nella possibilità che ci fosse la giustizia».