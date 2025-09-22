Traffico di droga: latitante arrestato a Verona, era ricercato in tutta Europa

Era ricercato in tutta Europa dal 2022. È stato arrestato a Verona dalla polizia. Si tratta di un cittadino romeno, di 42 anni, su cui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità del suo Paese per una condanna a dieci anni e sei mesi di reclusione per reati in materia di sostanze stupefacenti.

L’attività investigativa condotta dai poliziotti della sezione catturandi della dquadra mobile finalizzata alla cattura del latitante, coordinata dallo Sco nell’ambito del progetto Wanted per la ricerca e cattura di latitanti internazionali di spessore rilevante, è stata avviata a maggio del 2025 su segnalazione delle autorità romene, secondo cui il ricercato poteva gravitare nel territorio veronese

Alla cattura si è arrivati dopo l’individuazione di veicoli intestati a parenti del latitante residenti in altre province italiane, le cui targhe erano state registrate dalle telecamere di sicurezza comunali ai varchi di accesso della zona sud di Verona. In una delle auto si era notata la presenza di un cane molosso di grossa taglia con la testa fuori dal finestrino. Dettaglio che ha subito innalzato il criterio di ricerca considerato che, nel corso delle analisi effettuate sui social, era emersa una particolare passione del latitante per i cani molossi di razza “american bully». Ieri l’uomo è stato bloccato e poi condotto nel carcere di Verona, proprio mentre era alla guida di una di queste auto con a bordo il cane: aveva documenti contraffatti con i dati anagrafici di un cittadino ungherese.

Gli accertamenti hanno fatto emergere che su di lui pendeva anche un ordine di carcerazione emesso nel 2016 dal Tribunale di Pistoia per una condanna ad un anno e sei mesi di reclusione per reati contro la persona.