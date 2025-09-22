Lo sciopero per Gaza, scontri a Milano tra polizia e manifestanti

Dopo tre ore davanti al casello del porto commerciale, il corteo di almeno 15 mila persone in corso a Marghera ha provato ad avanzare per accedere all'infrastruttura. La polizia ha aperto gli idranti contro i manifestanti pochi metri prima che i due fronti venissero a contatto. Alcuni manifestanti hanno risposto lanciando qualche bottiglia, prima di iniziare a indietreggiare al grido di "fascisti". Poi il corteo ha lentamente cominciato a lasciare l'ingresso del porto.

Tensioni in stazione Centrale a Milano al corteo per lo sciopero generale per Gaza. Un gruppo di manifestanti ha provato ad accedere all’area interna dello scalo ferroviario trovando di fronte lo sbarramento delle forze dell’ordine in assetto antisommossa. Gli ingressi della stazione sono al momento chiusi creando disagi anche ai viaggiatori che devono prendere il treno. Sono seguiti scontri tra manifestanti e polizia.

Il corteo per Gaza, organizzato da sindacati di base e studenti, è entrato sulla tangenziale di Bologna e l'ha di fatto bloccata. Alcuni manifestanti sono entrati anche con fumogeni e bandiere sull'Autostrada, interrompendo il traffico. Il presidio di polizia posto a metà di via Stalingrado si è infatti aperto e ha lasciato passare i manifestanti, fra le urla di gioia del corteo, che, scortato dalla polizia, ha raggiunto la tangenziale.

Occupata la Stazione di Napoli, con i manifestanti sui binari. Bloccata l'autostrada a Bologna.