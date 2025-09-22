I manifestanti per Gaza bloccano la stazione Termini a Roma

Tensioni allo sciopero per Gaza anche a Roma. Migliaia di manifestanti affollano piazza dei Cinquecento: bloccati gli accessi alla stazione Termini. Il principale hub ferroviario del Paese è in questo momento inaccessibile. Il gigantesco presidio convocato in piazzale dei Cinquecento sta bloccando l’ingresso principale di fronte al quale sono schierati poliziotti e carabinieri in assetto antisommossa, una parte dei manifestanti ha raggiunto e riempito la strada a via Giolitti, mentre un altro corteo sta risalendo via Marsala. Disorientati, i viaggiatori cercano un varco per accedere ma neanche gigantesche valigie o biglietti bastano per attraversare il muro di agenti. I poliziotti stanno indirizzando tutti verso l’ingresso di via Marsala ma anche da lì rischia di essere complicato, se non impossibile, entrare in stazione.