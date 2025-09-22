Corteo per Gaza, a Bologna disordini e blocchi stradali: quattro gli arresti

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Un momento della manifestazione per Gaza a Bologna, 22 settembre 2025. La polizia sta cercando di sgomberare l'Autostrada e la tangenziale di Bologna, occupate dal corteo per Gaza. La polizia ha lanciato dei fumogeni e azionato gli idranti contro i manifestanti che sono indietreggiati e si sono sparpagliati sulle varie carreggiate dell'autostrada, che risulta quindi ancora bloccata.ANSA/GOTTARELLI

Quattro persone, tra le quali anche un minorenne, sono state arrestate a Bologna in seguito ai disordini con le forze dell’ordine durante i cortei per chiedere lo stop del genocidio a Gaza. I quattro arrestati sono accusati di resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale.

Altre due persone sono state invece denunciate per il reato di blocco stradale e tre per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La questura di Bologna fa sapere che dei quattro arrestati tre sono stati portati in carcere e il minorenne ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Nella città bolognese i collettivi hanno transennano gli accessi all’Università, poi un corteo di 50mila persone è partito da piazza Maggiore: prima sono stati lanciati dei fumogeni sulla
ferrovia, poi sono state bloccate il ponte mobile, la tangenziale e l’A14.

