Schifani: «La memoria di Livatino ci sprona a rinnovare l’impegno per una Sicilia libera da mafia e corruzione»

«Oggi ricordiamo con profonda commozione il sacrificio del giudice Rosario Livatino, ucciso 35 anni fa dalla mafia. La sua vita è stata un esempio di coraggio, integrità morale e dedizione alla giustizia, unendo i principi della sua fede con il servizio alla comunità. La memoria di Livatino ci sprona a rinnovare ogni giorno l’impegno per una Sicilia libera da mafia e corruzione, difendendo con fermezza legalità e giustizia. La Sicilia non dimentica». Così il presidente della Regione, Renato Schifani, alla cerimonia di commemorazione tenutasi questa mattina, sul luogo dell’eccidio sulla strada statale tra Agrigento e Caltanissetta. Il presidente ha delegato in rappresentanza del governo regionale l'assessore al Territorio Giusi Savarino che deporrà una corona d’alloro.

Inoltre Schifani è intervenuto con un video-messaggio al convegno sulla donazione del sangue «21 settembre 1990. Dalla memoria all’impegno: la cultura al dono nelle nuove generazioni», organizzato dal Dasoe d Agrigento proprio per ricordare Livatino. «Questa non è soltanto una giornata di donazione del sangue – he detto il presidente - È un momento che unisce solidarietà e memoria, vita e impegno civile».