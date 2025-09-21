Brivio, travolte e uccise due ragazze di 21 anni: arrestato il conducente positivo al narcotest

Dovevano trascorrere una serata di festa a Brivio, un paese della Brianza lecchese al confine con Bergamo, ma non sono mai arrivate in piazza. Milena Marangon e Giorgia Cagliani, entrambe di 21 anni di Paderno d’Adda, sono state travolte e uccise da un furgone mentre camminavano lungo via per Airuno, vicino alla palestra del paese. Alla guida un uomo di 34 anni di origini polacche, risultato positivo al narcotest e arrestato per omicidio stradale.

Le due ragazze, molto amiche e impegnate nella Consulta giovanile del loro paese, sono morte sul colpo. Una loro coetanea, Chiara, 20 anni di Robbiate, che si trovava poco distante, è rimasta illesa. Inutili i soccorsi del 118, intervenuto con ambulanze ed elisoccorso.

Dai primi rilievi dei carabinieri di Merate, il furgone si sarebbe immesso da una confluenza allargando la traiettoria, forse per evitare un’altra auto, finendo addosso al gruppo di amiche che camminava a bordo strada. Per il conducente, negativo all’alcol test, è scattato l’arresto: è in cella in attesa della convalida.