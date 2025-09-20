Ucciso e bruciato a Sesto San Giovanni: tre fermi per l’omicidio, anche una donna

La Polizia, coordinata dalla Procura di Monza, ha fermato tre persone accusate di omicidio aggravato, rapina aggravata, incendio e distruzione di cadavere per il delitto di Hayati Aroyo, 62 anni, cittadino italiano di origine turca, trovato carbonizzato il 23 luglio scorso in un appartamento di Sesto San Giovanni.
Il gruppo fermato è composto da un italiano, un albanese e una donna italiana. Secondo le indagini della sezione omicidi della Squadra mobile di Milano, Aroyo sarebbe stato colpito da circa trenta coltellate prima che i suoi aggressori tentassero di cancellare le prove appiccando il fuoco al cadavere e all’abitazione.
Gli investigatori hanno ricostruito la rete di relazioni della vittima e individuato i tre presunti responsabili, che avrebbero maturato un profondo astio nei suoi confronti fino a decidere di ucciderlo. L’analisi delle telecamere, dei tabulati telefonici e le intercettazioni hanno permesso di definire i loro spostamenti e i ruoli avuti nella notte del delitto.
Hayati Aroyo era cognato di Huseyin Sarai, boss della mafia turca ucciso a Crotone il 31 gennaio 2005, proprio mentre lui si trovava al volante dell’auto. Tuttavia, l’omicidio di Sesto San Giovanni non sarebbe legato agli affari criminali della famiglia. L’identificazione della vittima è stata possibile solo alcuni giorni dopo, grazie al confronto delle impronte digitali con l'autorità giudiziaria turca, a causa dello stato del corpo.
Secondo gli accertamenti, l’uomo si trovava in un appartamento che gli era stato prestato da uno studente ventenne, partito in vacanza per due mesi. I due uomini fermati sono stati condotti nella casa circondariale di Busto Arsizio, mentre la donna è stata trasferita al carcere di Milano, in attesa della convalida del fermo da parte del Gip.
Caricamento commenti
Commenta la notizia