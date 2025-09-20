Ucciso e bruciato a Sesto San Giovanni: tre fermi per l’omicidio, anche una donna

La Polizia, coordinata dalla Procura di Monza, ha fermato tre persone accusate di omicidio aggravato, rapina aggravata, incendio e distruzione di cadavere per il delitto di Hayati Aroyo, 62 anni, cittadino italiano di origine turca, trovato carbonizzato il 23 luglio scorso in un appartamento di Sesto San Giovanni.

Il gruppo fermato è composto da un italiano, un albanese e una donna italiana. Secondo le indagini della sezione omicidi della Squadra mobile di Milano, Aroyo sarebbe stato colpito da circa trenta coltellate prima che i suoi aggressori tentassero di cancellare le prove appiccando il fuoco al cadavere e all’abitazione.

Gli investigatori hanno ricostruito la rete di relazioni della vittima e individuato i tre presunti responsabili, che avrebbero maturato un profondo astio nei suoi confronti fino a decidere di ucciderlo. L’analisi delle telecamere, dei tabulati telefonici e le intercettazioni hanno permesso di definire i loro spostamenti e i ruoli avuti nella notte del delitto.