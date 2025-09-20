Mig nei cieli estoni: Tallin chiede l'aiuto della Nato. La Russia: «Nessuna violazione»

Come aveva già fatto la Polonia, l’Estonia ha chiesto l’attivazione dell’articolo 4 del Trattato Nato per una consultazione urgente dei membri dell’Alleanza, dopo che tre Mig russi hanno violato il suo spazio aereo. Lo ha annunciato il primo ministro Kristen Michal.

«Una tale violazione è del tutto inaccettabile. Il governo dell’Estonia ha deciso di richiedere consultazioni ai sensi dell’articolo 4 del Trattato Nato», ha scritto Michal su X.

«Non abbiamo invaso lo spazio aereo dell’Estonia, gli aerei hanno sorvolato acque neutrali»: lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo, smentendo le notizie secondo cui i caccia russi avrebbero invaso lo spazio aereo dell’Estonia, membro della Nato. Secondo il ministero, gli aerei hanno sorvolato acque neutrali nel Mar Baltico. «Il volo è stato effettuato nel rigoroso rispetto delle norme internazionali che regolano lo spazio aereo, senza violare i confini di altri Paesi», ha affermato in un comunicato.