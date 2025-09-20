Cyberattacco negli aeroporti: disagi a Bruxelles, Berlino e Londra Heathrow

Un attacco informatico contro Collins Aerospace, società che fornisce sistemi di check-in e imbarco a numerose compagnie aeree, ha causato rallentamenti e blocchi in diversi scali europei. Disagi si sono registrati a Bruxelles, Berlino-Brandeburgo e Londra Heathrow, con ritardi e cancellazioni di voli.

La società Rtx, proprietaria di Collins Aerospace, ha spiegato che l’attacco ha colpito il programma Muse, utilizzato nei processi di registrazione. «Stiamo lavorando per risolvere il problema e ripristinare quanto prima la piena funzionalità del sistema», si legge in una nota.

Negli scali italiani di Linate e Malpensa, al momento, non risultano anomalie: «L’operatività è totale», ha confermato Sea, la società che gestisce gli aeroporti milanesi.

Dall’aeroporto di Berlino è stato precisato che lo scalo non era l’obiettivo dell’attacco, ma ha subìto conseguenze indirette. A Bruxelles il blocco ha reso inutilizzabili i sistemi automatizzati di check-in e consegna bagagli, costringendo a ricorrere alle procedure manuali con inevitabili ritardi. Da Heathrow è arrivato l’invito ai viaggiatori a «verificare lo stato del volo con la propria compagnia aerea prima di partire».