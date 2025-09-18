Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cronaca Turetta aggredito in carcere a Verona, l'assassino di Giulia Cecchettin colpito con un pugno

Turetta aggredito in carcere a Verona, l'assassino di Giulia Cecchettin colpito con un pugno

di

Filippo Turetta entra in aula della Corte di Assise, allÂ?inizio dellÂ?udienza odierna del processo per la morte di Giulia Cecchettin. Erano previste le repliche del Pm, delle parti civili all'arringa della difesa e l'eventuale controreplica, che perÃ² non ci sono state. La Corte si Ã¨ ritirata in camera di consiglio per discutere e deliberare la sentenza. Venezia 3 dicembre 2024. ANSA/ANDREA MEROLA

Filippo Turetta, il giovane condannato all’ergastolo in primo grado per l’uccisione di Giulia Cecchettin, sarebbe stato aggredito nel carcere veronese di Montorio da un altro detenuto, di 55 anni, che lo avrebbe colpito con un pugno. Lo rivela oggi il quotidiano L’Arena. L’aggressione sarebbe avvenuta nel mese di agosto, nella quarta sezione del carcere, dove Turetta era stato trasferito dopo un periodo nella sezione «protetta».

L’aggressore sta scontando una condanna definitiva per omicidio e tentato omicidio.

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province